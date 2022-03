Ukraina po wojnie. Potrzebne będą olbrzymie pieniądze

Wojna wojną, ale już należy myśleć, co będzie po niej. Czy Ukraina ma swój plan odbudowy? I jakie są główne kierunki tego planu? O tym rozmawiamy z Igorem Burakowskim. To profesor uniwersytecki z Kijowa i zarazem współpracownik Instytutu Rozwoju Ekonomicznego - jednego z najbardziej znanych think-tanków Ukrainy.

Bezpieczeństwo europejskich pieniędzy

Oligarchowie czy biznesmeni?

- Musimy w pełni podłączyć się pod europejski system elektroenergetyczny - i wprowadzić także standardy techniczne stosowane w Unii. Bo do tej pory ukraińska elektroenergetyka była niepowiązana z systemami technologicznymi, stosowanymi w UE. Naszymi partnerami w tej dziedzinie były Rosja i Białoruś. To następstwo jeszcze sowieckich czasów.Ewidentnie Ukraina musi też dostosować się do europejskich standardów w kwestii rozwoju zielonej energetyki. To zaś będzie oznaczało powolne odchodzenie od energii z węgla, a nawet gazu.Kolejnym elementem integracji z Zachodem pozostaje połączenie systemów transportowych. To nie tylko drogi, lecz także dopuszczenie naszych firm i kierowców do pracy na rzecz zleceniodawców z całej Europy.Do tej pory mieliśmy zbyt mało certyfikatów na świadczenie takich usług. Trzeba też wprowadzić na granicy absolutnie europejskie normy celne, zasady kontroli, oprzyrządowanie. Chodzi o to, by ukraińskie urzędy celne w przyszłości nie stały się wąskim gardłem, blokującym - ze względów formalnych - strumień pomocy, jaki by nadchodził do nas z Zachodu. A tymczasem nasi celnicy nawet nie mogą sobie dać rady z bieżącymi odprawami nadchodzącej pomocy humanitarnej...Dostosowywanie standardów musi też dotyczyć choćby ujednolicenia zasad działania szpitali. Musimy tu także wprowadzić europejskie zasady. Choćby w konstrukcji samych lecznic, ich wyposażenia, rodzaju oddziałów, przepływu dokumentacji... Tak, by lekarz w Kijowie robił mniej więcej to samo (i tak samo), co lekarz w Warszawie lub Berlinie.- Rolnictwo też musimy przestroić na europejskie standardy: nawozy zgodne z europejskimi normami, odpowiedni park maszynowy, rodzaje upraw, ziarno siewne. To podstawy.Potem przyjdą następne kroki pozwalające na w pełni równoprawne zbywanie naszych produktów w całej Europie. Oczywiście bardzo tu liczymy na wsparcie Brukseli dla rolników - takie, jakie otrzymują rolnicy w Unii. Przy czym - patrząc na rozwój rolnictwa - trzeba zwrócić uwagę, że Ukraina jest jednym ze sztandarowych przykładów dla zmian klimatycznych. To będzie miało wpływ na rodzaje upraw i technik rolnych. Do tego też trzeba pieniędzy, maszyn, zmian w uprawach, a także przeszkolenia ludzi zajmujących się rolnictwem.- To chyba będzie najważniejszy problem... Rozumiem obawy zachodnich darczyńców czy inwestorów przed słabymi strukturami państwa - z urzędnikami, którzy zaczną nagle wietrzyć okazję do osobistych zarobków. Tym bardziej że państwo ukraińskie do tej pory nie realizowało tak olbrzymich projektów infrastrukturalnych.By nie tworzyć wrażenia, że Ukraina jest pod bezpośrednią kontrolą obcych państw, należy chyba działać poprzez duże fundusze. One pracowałyby na miejscu, wedle zachodnich standardów i z zachodnim menedżmentem w roli decyzyjnej. Mam jednak nadzieję, że ci reprezentanci zachodnich instytucji dostaną dużą swobodę działania, by nie gubić się w wielce skomplikowanej brukselskiej biurokracji.Wszelkie też formy pomocy finansowej muszą być skoordynowane. Stąd kolejna rola tych wyspecjalizowanych funduszy. Na dodatek parlament ukraiński, w trybie natychmiastowym, będzie musiał rozwinąć bazę prawną utrudniającą jakiekolwiek formy korupcji (należy do tego choćby system zamówień publicznych). Trzeba też dać większą samodzielność finansową samorządom - z pełnymi jednak prerogatywami władz wyższego szczebla do kontrolowania prawidłowości wydatków.Zełenski jest świadom konieczności takich zmian. A po zakończonej wojnie będzie miał bardzo mocną pozycję, by przekonać parlamentarzystów do wprowadzania podobnych praw.Zauważmy też, że podczas tej wojny na Ukrainie nagle pojawiło się wielu nowych liderów we władzach samorządowych różnych szczebli - ot choćby bracia Kliczko w Kijowie. To będzie fundament personalny do wdrażania zmian prawnych w kraju. Oni będą budowali nową Ukrainę. A armię ukraińską będą rozwijać zaprawieni w bojach, młodzi majorzy czy kapitanowie. Bo czas takich liderów, jak choćby Julia Tymoszenko, już raczej minął.Optymistycznym akcentem pozostaje to, że absorpcja środków zewnętrznych jest możliwa w sposób prawidłowy, co świadczą działania Banku Światowego. Ten, pożyczając jakiekolwiek pieniądze Ukrainie, zawsze potrafił dokładnie sprawdzić prawidłowość ich wykorzystania. Wystarczy zatem także skorzystać z ich doświadczeń.Ukraińskim firmom pożycza też pieniądze (i potem sprawdza ich wykorzystanie) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Granty ukraińskim organizacjom pozarządowym przekazują od wielu lat również inne instytucje europejskie.Niezbędne wydaje się także rozdzielenie pomocy finansowej na mały, średni i duży biznes. Możemy bowiem nie lubić choćby najbogatszego Ukraińca, Rinata Achmetowa, ale on teraz jest już przede wszystkim nie tyle oligarchą, ile biznesmenem. Jego firmy zatrudniające Ukraińców też poniosły straty... Na dodatek tenże Achmetow już przekazał dodatkowo (ponad zobowiązania podatkowe) darowiznę w wysokości miliarda hrywien na działalność socjalną podczas trwającej wojny.Nie można więc powiedzieć, że akurat on nie zdał egzaminu z przywiązania do państwowości ukraińskiej.- Ten proces zaczął się jeszcze przed wybuchem wojny - powstały specjalne ustawy. Przy czym prezydentowi, jako inicjatorowi tychże ustaw, nie wszystko się udało przeprowadzić przez parlament. Dlatego też tamte ustawy były mocno niejednoznaczne...Teraz Zełenski ma taki autorytet, że chyba bez trudu takie działania przeprowadzi. Tym bardziej, że część oligarchów skompromitowała się swą współpracą z Rosją czy też ucieczką z kraju.Niezbędna jest choćby, wzorowana na podobnych przepisach z krajów zachodnich, ustawa o zasadach działalności lobbyingowej. Podobnie trzeba wprowadzić jasne zasady finansowania partii politycznych. I konieczne jest też dodanie surowych przepisów wykonawczych, z karami więzienia nawet, dla oszukujących w deklaracjach majątkowych. Podstawą wszystkiego powinna być zaś jawność życia politycznego.Fundamentem siły gospodarki powinien być niezależny od bieżącej działalności politycznej Bank Narodowy. To samo dotyczy wymiaru sprawiedliwości, politycznej kontroli nad służbami specjalnymi czy policją...Dalej: nieodzowny stał się również, niezależny od aktualnej sytuacji politycznej, komitet antymonopolowy. Powinien mieć prerogatywy do przeciwdziałania monopolom u zarania potencjalnych fuzji biznesowych i możliwość wymuszania podziału struktur monopolistycznych już powstałych. Ponadto przyda się centralna instytucja kontrolna oraz działająca jak policja, służba antykorupcyjna.Pomysły powyższe to nic nadzwyczajnego. Takie prawa i instytucje działają przecież w strukturach państw Unii Europejskiej. A my tam chcemy zmierzać... Dlatego z tymi zmianami trzeba się spieszyć. Nie czekać na ponaglenia ze strony Brukseli.- To - z jednej strony - wielki problem dla ukraińskiej gospodarki, ale - z drugiej strony - to jest naturalne. Polacy też masowo wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii czy Niemiec... Trudno ludzi zatrzymywać metodami administracyjnymi.Emigracja zarobkowa będzie istniała zawsze. Kluczem do powrotów, a przede wszystkim zmniejszenia tendencji wyjazdowej Ukraińców, jest rozwój ekonomiczny kraju. Jeśli on nastąpi, to i emigracja się zmniejszy. Przecież Polska jest ciągle biedniejsza od Niemiec, a już takie masy Polaków, jak przed dziesięciu i więcej laty, tam nie wyjeżdżają. Bułgaria pozostaje zaś sporo biedniejsza od Polski, a nawet stamtąd już o wiele mniej ludzi wyjeżdża, niźli zaraz po wstąpieniu kraju do Unii. Myślę, że podobny trend jest przed nami.Pamiętajmy, że rozwijająca się w świecie praca zdalna, choćby u programistów, przy potencjalnie łatwym przekraczaniu naszej granicy zachodniej z krajami Unii, może spowodować, że ci programiści zostaną w kraju, tu będą płacić podatki, robić zakupy, ale pracować będą na rzecz zagranicznych zleceniodawców. Dotyczy to zresztą wszystkich specjalistów, którzy mogą pracować zdalnie.Ponadto, gdy ta wojna się zakończy, to przecież można optymistycznie założyć, że dzięki pomocy Zachodu to Ukraina będzie miała zdrową gospodarkę, a nie obłożona sankcjami Rosja. A tam jest wielu migrantów ekonomicznych z Ukrainy... Nie należy wykluczać ich powrotów. I wykluczać przyjazdów zarobkowych nawet biedniejących Rosjan.Podstawą jednak jest stan naszej gospodarki. Jeśli wytrwamy w dążeniu do zachodnich struktur, jeśli wprowadzimy tu zachodnie zasady prawne, jeśli potrafimy wykorzystać pieniądze na odbudowę... to nie będzie źle.A na wszelki wypadek już teraz należy wypracować mądrą politykę migracyjną. O tym, że może to być konieczne, świadczą przykłady, że jeszcze przed wojną przyjechało do nas pracować bardzo dużo Chińczyków. Są tu też Afgańczycy czy Arabowie.- Trudno sobie wyobrazić inne kontakty, niźli te niezbędne z punktu widzenia ukraińskiej gospodarki. Ważne będzie też to, jak Rosja będzie rekompensowała straty wojenne Ukrainy. Czy będą to dobrowolne transfery (które trudno mi sobie wyobrazić), czy też otrzymamy rosyjskie pieniądze z zablokowanej na Zachodzie puli?Pewnie nadal będzie płynął przez Ukrainę rosyjski gaz. Tyle że najprawdopodobniej będą go o wiele mniejsze ilości. Europa na pewno zdywersyfikuje swoje potrzeby w tej mierze. Rosjanie będą chcieli zminimalizować przepływy gazu przez naszą sieć gazociągową, bo przecież zawsze strona ukraińska może „aresztować” jakieś ilości surowca na poczet potencjalnych reparacji. Jakoś tylko nie mogę sobie wyobrazić bezpośrednich, dwustronnych kontaktów ekonomicznych...