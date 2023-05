Ukraina: Po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze wciąż ustalają liczbę poszkodowanych

Po nocnym, zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Kijów władze ukraińskie stolicy wciąż ustalają liczbę poszkodowanych. Odłamki zestrzelonych maszyn, które spadły m.in. na centrum handlowe i domy mieszkalne, zabiły co najmniej jedną osobę. Dwie są ranne – podało w niedzielę MSW Ukrainy.

"Było to rekordowy atak na miasto pod względem liczby dronów. Są zabici i ranni. (…) Informacje o liczbie poszkodowanych nadal są ustalane - przekazał resort.

Odłamki strąconych dronów spadły na trzy kijowskie dzielnice. W Rejonie Hołosijiwskim uszkodzone zostało centrum handlowe, niezamieszkały budynek, magazyny przemysłowe i budowany blok. W dzielnicy doszło do kilku pożarów. "Wiadomo o jednej osobie zabitej i dwóch rannych" - powiadomiło MSW.

Według policji zabity to 41-letni mężczyzna pochodzący z obwodu czernihowskiego. Ranni to kobieta i mężczyzna, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

W Rejonie Peczerskim w centrum Kijowa odłamkami uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. W Rejonie Darnickim szkody są najmniejsze: ucierpiał tam jedynie sklep, w którym zostały wybite szyby i zniszczone drzwi.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nad Kijowem siły ukraińskie zestrzeliły w nocy ponad 40 dronów. Siły Powietrzne powiadomiły, że w największym ataku dronów od początku wojny Rosjanie zastosowali ogółem 54 Shahedy, z których 52 udało się zniszczyć.

Według komunikatu ukraińskich Sił Powietrznych Rosjanie wystrzelili z obwodu briańskiego na północ od Ukrainy oraz Kraju Krasnodarskiego na południu rekordową ilość dronów Shahed 136/131. Maszyny te są produkowane i dostarczane przez Iran.

