Ukraina: Podsekretarz stanu USA w Kijowie: to sygnał solidarności w czasie, gdy Putin osiągnął nowy poziom barbarzyństwa

Podsekretarz stanu USA Victoria Nuland spotkała się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – powiadomiła służba prasowa głowy państwa. "To sygnał solidarności w tych dniach, kiedy Putin wszedł na nowy poziom barbarzyństwa" - podkreśliła przedstawicielka amerykańskiej dyplomacji.

Nuland spotkała się także z szefem gabinetu prezydenta Andrijem Jermakiem.

Jak podaje portal Ukrainska Prawda, Amerykanka spędziła w Kijowie dwa dni. W piątek przybyła do ukraińskiej stolicy pociągiem wraz z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytrem Kułebą z Łodzi, gdzie odbywało się spotkanie Rady Ministerialnej OBWE.

W ciągu dwóch dni Nuland odbyła spotkania z przedstawicielami rządu, różnych sił w parlamencie i organizacji społecznych.

"Mój główny sygnał to sygnał solidarności w tych dniach, kiedy Putin wszedł na nowy poziom barbarzyństwa. Jednak Ukraina wygrywa w tej wojnie, Putin ją przegrywa, a my was wspieramy" - powiedziała Nuland, cytowana przez ukraiński portal.