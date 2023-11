Ukraina: Polacy na Ukrainie zapalą znicze na Cmentarzu Orląt Lwowskich, w Bykowni i na Wołyniu

Cmentarz Orląt we Lwowie, Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni oraz groby Polaków pomordowanych na Wołyniu to miejsca, które 1 listopada odwiedzają członkowie społeczności polskiej Ukrainy i dyplomaci pracujący w tym kraju, by oddać hołd spoczywającym tu rodakom.

We Lwowie odbywa się akcja "Światełko Pamięci", organizowana każdego roku przez Konsulat Generalny RP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wolontariusze zapalą podczas niej ponad 10 tys. białych i czerwonych zniczy.

Zapłoną one na Cmentarzu Łyczakowskim, w tym Cmentarzu Obrońców Lwowa, Cmentarzu Janowskim, a także m.in. w Drohobyczu, Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), Samborze, Żółkwi i Kołomyi. Na Cmentarzu Obrońców Lwowa, znanym jako Cmentarz Orląt, 1 listopada odprawiona zostanie msza święta - poinformował PAP konsulat we Lwowie.

Dyplomaci pracujący w Kijowie oraz członkowie organizacji polskich sprzątali przed 1 listopada groby na głównym cmentarzu stolicy Ukrainy, Bajkowa. W Dniu Wszystkich Świętych zapalają oni tam znicze na mogiłach legionistów, którzy wraz z armią Ukraińskiej Republiki Ludowej w maju 1920 roku wyzwolili Kijów spod okupacji bolszewickiej Rosji.

Odwiedzają także Polski Cmentarz Wojenny w podkijowskiej Bykowni, gdzie w zbiorowych mogiłach pogrzebano około 150 tys. ofiar komunizmu różnych narodowości, w tym ok. 3,5 tys. Polaków z listy katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku - powiedziano PAP w ambasadzie RP w Kijowie.

Na Wołyniu przedstawiciele społeczności polskiej spotkają się 1 listopada na nieistniejącym już cmentarzu katolickim w Łucku oraz zapalą znicze m.in. w miejscach pochówków polskich ofiar Zbrodni Wołyńskiej, pomordowanych w latach 1943-44 przez ukraińskich nacjonalistów.

Przed Dniem Wszystkich Świętych konsulat przekazał białe i czerwone znicze przedstawicielom organizacji polskich. Znicze te zapłoną m.in. w: Hucie Stepańskiej, Jazłowcu, Strusowie, Zbarażu, Buczaczu, Krzemieńcu, Kowlu oraz na cmentarzach w Równem i jego okolicach - powiadomił PAP konsul generalny RP w Łucku Sławomir Misiak.

Z Kijowa Jarosław Junko