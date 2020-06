Ukraina: Polacy wsparli wojskowy szpital w Kijowie w walce z Covid-19

Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej przekazała we wtorek Głównemu Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu w Kijowie pomoc w ramach walki z Covid-19, obejmującą m.in. środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny. Część wsparcia trafi do szpitali na froncie na wschodzie kraju.

"Łączymy nie tylko solidarność w walce z koronawirusem, ale też solidarność z walczącą również w naszym imieniu Ukrainą" - podkreślił prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) Rafał Dzięciołowski. "W tym sensie to nie tylko jest kwestia pomocy, ale też kwestia spełnienia pewnej moralnej powinności, długu, który zaciągnęliśmy" - dodał prezes.

Polska aktywnie uczestniczy w międzynarodowej pomocy dla Ukrainy na rzecz walki z koronawirusem - oświadczył ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Jak dodał, to szczególnie ważne, że część pomocy trafi na front. "Ukraińscy żołnierze, Ukraina, bronią nie tylko swojego terytorium, ale też Polski, więc to też nasi bohaterowie, nasi ranni, nasi chorzy" - podkreślił dyplomata.

Szpitalowi leczącemu m.in. żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy odnieśli rany w wyniku konfliktu w Donbasie na wschodzie kraju, przekazano np. 5 tys. maseczek ochronnych i 500 jednorazowych kombinezonów ochronnych, 100 pulsoksymetrów, resuscytatory, szafy medyczne. Jak zaznacza FSM, towary o wartości ok. 490 tys. hrywien (ok. 73 tys. zł) zakupiono za fundusze pochodzące z Programu "Polska Pomoc" MSZ RP.

Dyrektor Głównego Wojskowego Szpitala Klinicznego Anatolij Kazmirczuk zaznaczył, że przekazana pomoc trafi nie tylko do tej placówki, ale też m.in. do szpitali w strefie działań zbrojnych w Donbasie. "To ułatwi świadczenie pomocy i poprawi jej wyniki" - powiedział. "W obecnej chwili szpital otrzymuje wystarczające finansowanie, zarówno na środki dla lekarzy, jak i na środki ochronne, ale, jak wiadomo, to wszystko się zużywa, (...) dlatego ta pomoc od FSM znacznie zwiększy nasze możliwości" - dodał.

To dziewiąty szpital, któremu przekazała wsparcie FSM na Ukrainie w ramach pomocy w walce z Covid-19. "Ufam, że sprostamy tym wyzwaniom i będziemy organizowali jeszcze szereg innych akcji o charakterze humanitarno-medycznym, w tym duży konwój pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - dodał prezes Dzięciołowski, zaznaczając, że trwają w tej sprawie rozmowy. "Sądząc po reakcji obdarowanych, (...) ta pomoc jest realnie potrzebna i odpowiada na zapotrzebowanie konkretnych szpitali" - powiedział.

Przedstawicielstwo FSM na Ukrainie wspiera szpitale w walce z Covid-19 w kilku regionach kraju: w obwodzie lwowskim, czernihowskim, rówieńskim, żytomierskim, winnickim i w Kijowie. Szpital w Kijowie to nie jedyna placówka medyczna lecząca weteranów, która otrzymała pomoc. Wsparcie przekazano też leczącym weteranów szpitalowi w Równem, klinice obwodowej w Winnicy i szpitalowi weteranów w Berdyczowie. Łączna wartość pomocy to około pół miliona złotych.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska