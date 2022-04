Ukraina: Policja: na wyposażeniu sił rosyjskich telefon z 1957 roku

Podczas oczyszczania miejscowości w obwodzie kijowskim po wyparciu z nich wroga znaleziono m.in. model telefonu z 1957 roku będący na wyposażeniu rosyjskich sił - poinformował komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany w niedzielę przez Ukrinform.

"Znaleźliśmy model telefonu TA-57. (...) To model wyprodukowany w 1957 roku i oni z niego korzystali. (...) Żadnej modernizacji i zabezpieczenia rosyjskiej armii, jakie nam przez całe życie pokazują na Placu Czerwonym, kiedy defilują, nie ma" - powiedział komendant.

Policjanci podczas oczyszczania miejscowości znaleźli też tajne dokumenty, świadczące o tym, że Rosjanie planowali szybkie zajęcie Kijowa.

Na miejscu Rosjanie zostawili też stroje służące do ochrony przed czynnikami chemicznymi. Według Niebytowa może to świadczyć o tym, że rosyjskie siły przed inwazją były przygotowywane do możliwego wykorzystania broni chemicznej.