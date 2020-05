Ukraina: Policja: ok. 20 zatrzymanych po akcji przed biurem Medwedczuka

Ok. 20 osób zatrzymano po sobotniej akcji przed biurem deputowanego Wiktora Medwedczuka w Kijowie - przekazała ukraińska policja, cytowana przez Interfax-Ukraina. Zebrani palili race i rzucali granatami dymnymi. Rzecznik Medwedczuka mówi o wybuchu i rannych.

Ołeh Babanin, rzecznik Medwedczuka, powiedział telewizji Hromadske, że przed budynkiem doszło do wybuchu i że "są ranni".

Policja zapewniła jednak, że podczas akcji nie było "żadnych wybuchów".

Akcję przed biurem jednego z liderów prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma-Za Życie zorganizował nacjonalistyczny Korpus Narodowy.

Partia ta zaznaczyła, że w sobotę obchodzony jest na Ukrainie Dzień Bohaterów i chce przypomnieć, że "w kraju trwa rewanż prorosyjskich sił" - pisze Interfax-Ukraina.

Medwedczuk, bliski przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina, uznawany jest za lobbystę interesów Kremla na Ukrainie.

"Trzeba przypominać wrogom w taki dzień, że są wrogami, dlatego wyszliśmy przed biuro Opozycyjnej Platformy-Za Życie, żeby przypomnieć, że są wrogami. Było tam ponad 50 wynajętych ochroniarzy, zaczęli przepychanki, mieli środki pirotechniczne, ale nikt nie został ranny. Akcję zakończyliśmy" - powiedział telewizji Hromadske Serhij Tamarin, lider kijowskiego oddziału Korpusu Narodowego.

Korpus Narodowy apeluje do ministerstwa sprawiedliwości o zwrócenie się do sądu w sprawie dopuszczenia się przez Opozycyjną Platformę zdrady państwowej. Zwrócono się też do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy o wszczęcie śledztwa wobec kierownictwa tego ugrupowania - informuje Interfax-Ukraina. "Wizyty liderów OPZŻ na rozmowach z władzami Rosji w Moskwie i Petersburgu podczas wojny powinny być traktowane jak zdrada państwowa, ale partia polityczna kontynuuje swoją działalność" - wskazał Korpus Narodowy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska