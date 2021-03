Ukraina: Policja: podejrzany o zabójstwo siedmiolatki przyznał się do winy

Mężczyzna zatrzymany w głośnej na Ukrainie sprawie zabójstwa siedmiolatki przyznał się do popełnienia tej zbrodni - poinformował w czwartek główny komendant policji Ihor Kłymenko. DNA podejrzanego jest zgodne z materiałem biologicznym znalezionym na ciele ofiary - dodał.

"Od początku byliśmy przekonani, że ujęliśmy tego, co trzeba. Ale długo zaprzeczał" - napisał komendant na Facebooku. "Przyznał się (do tego), jak ciało martwej 7-letniej Marii Borysowej wsadził do worka i zawiązał go jakimś sznurem i pasem" - dodał.

Zeznania podejrzanego są istotne, ale ważniejsze jest DNA znalezione na ciele ofiary, które jest zgodne z DNA mężczyzny - podkreślił Kłymenko.

W poniedziałek policja poinformowała, że o zgwałcenie i zabicie siedmioletniej dziewczynki jest podejrzany 62-letni sąsiad i znajomy rodziny, który był w przeszłości karany. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Grozi mu dożywocie.

Siedmioletnia Marija Borysowa zaginęła w niedzielę 7 marca we wsi Szczasływe w obwodzie chersońskim na południu kraju. Zwłoki dziecka znaleziono cztery dni później w worku, w budynku gospodarczym, podczas powtórnego przeszukania wioski. Na ciele dziewczynki znaleziono ślady przemocy. Wstępnie za przyczynę zgonu uznano uduszenie.

Sprawa odbiła się na Ukrainie głośnym echem.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska