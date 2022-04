Ukraina: Policja: ponad 1200 obywateli zatrzymanych za szabrownictwo

Policja ukraińska zatrzymała dotąd ponad 1200 obywateli podejrzanych o szabrownictwo, są to w większości ludzie z przeszłością kryminalną - poinformował we wtorek komendant główny policji Ihor Kłymenko. Zapewnił, że winni będą pociągnięci do odpowiedzialności.

W komentarzu, opublikowanym na Facebooku, Kłymenko oskarżył o grabieże wojska rosyjskie, dodając, że są też jednak i obywatele ukraińscy, którzy wykorzystują tę sytuację.

"Są to przeważnie ludzie z przeszłością kryminalną. (...) Domy ludzi, którzy w pośpiechu uciekali przed okupantami, stały się złotą żyłą dla cynicznych szabrowników. Wielu złodziei zatrzymują policjanci, jak i sami miejscowi mieszkańcy" - napisał szef policji,

Ostrzegł, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i zapewnił: "żyjemy w państwie prawa": https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/425846856210292.

O wojskowych rosyjskich Kłymenko napisał, że "zaprezentowali się jak zwyczajni bandyci". Opisał m.in. przypadek, gdy w obwodzie sumskim na północy Ukrainy pod koniec marca czterech wojskowych wtargnęło do domu, związało gospodarzy i grożąc, zażądało pieniędzy. Według jego słów Rosjanie masowo przywłaszczali sobie samochody, paliwo i inne mienie.