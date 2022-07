Ukraina: Policja przekazała władzom śmigłowiec i samolot oligarchy Medwedczuka

Śmigłowiec i samolot ukraińskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka, uważanego przez ostatnie dwie dekady za lobbystę interesów Rosji na Ukrainie, zostały przekazane władzom w Kijowie - poinformowała w środę ukraińska policja.

Jak pisze Sky News, policja ukraińska podała, że maszyny należące do rodziny Medwedczuka "zostały przekazane na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy".

Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, Medwedczuk - oskarżany o zdradę stanu - uciekł z aresztu domowego, lecz został schwytany. Następnie zaapelował do władz Rosji, by zgodziły się na wymienienie go na obrońców Mariupola i znajdujących się w mieście cywilów, lecz Kreml jego apel zignorował.