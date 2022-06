Ukraina: Policja przeprowadziła kontrole w kijowskich lokalach, 219 mężczyzn otrzymało wezwania do wojska

W 420 kijowskich lokalach przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania reguł godziny policyjnej; pracownicy wojskowych komend uzupełnień wręczyli 219 mężczyznom w wieku poborowym wezwania do służby w armii - poinformowała w poniedziałek agencja UNIAN za komendantem policji Kijowa Iwanem Wyhiwskim.

Zasad bezpieczeństwa nie przestrzegano w dwóch klubach - wbrew zarządzeniom władz lokale pozostawały otwarte w godzinach nocnych. Przebywało tam 413 osób, w tym ponad 200 mężczyzn w wieku umożliwiającym służbę wojskową.

"Będziemy nadal przeprowadzać takie kontrole, ponieważ każdy mieszkaniec stolicy powinien rozumieć powagę sytuacji i mieć świadomość zagrożenia, jakie nadal istnieje ze strony agresora (Rosji - PAP). Poruszanie się po mieście w czasie godziny policyjnej jest surowo zabronione, z wyjątkiem pojazdów specjalnych i szczególnych, nagłych sytuacji" - podkreślił Wyhiwski.

Zakaz obowiązuje w obwodzie kijowskim od niedzieli (26 czerwca) do 3 lipca w godzinach od 23 do 5 rano (od godz. 22 do 4 rano czasu polskiego).