Ukraina: Policja uratowała sześcioletnią dziewczynkę z obleganego przez Rosjan Bachmutu

Policja ukraińska wywiozła z atakowanego przez wojska rosyjskie Bachmutu, w obwodzie donieckim, sześcioletnią dziewczynkę, która mieszkała tam ze swoimi dziadkami; policjanci zabrali dziecko do matki, do pobliskiego Słowiańska. W Bachmucie pozostaje kilka tysięcy cywilów.

Ryzykowną misję ratunkową opisuje w środę agencja Reutera.

Jeden z policjantów, Pawło Diaczenko, po odnalezieniu w Bachmucie sześcioletniej Ariny musiał przekonać ją, by opuściła mieszkanie dziadków i pojechała do Słowiańska.

"Czy są tu inne dzieci, z którymi możesz się bawić?" - pytał policjant; dziewczynka odparła: "Nie" i rozpłakała się. "Będziesz w bezpiecznym miejscu - rozumiesz?" - mówił Diaczenko. -"Czy tutaj dużo strzelają i bombardują?". Dziewczynka kiwnęła głową.

Drugi z policjantów nałożył jej pomarańczowy hełm, wyjaśniając, że kiedy wyjdą na zewnątrz, ochroni ją przed zranieniem. Arina bezpiecznie dojechała busem policyjnym do Słowiańska, gdzie mieszka jej matka, Hałyna. 24-letnia kobieta oczekuje kolejnego dziecka - jest w ósmym miesiącu ciąży.

"Pocisk wybuchł na naszym podwórku!" - powiedziała Arina mamie zaraz po tym, jak się uściskały.

Hałyna jest jedną z milionów osób, które zostały uchodźcami wewnętrznymi po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę - przypomina Reuters. Jak powiedział dziennikarzom Diaczenko, policjanci jeżdżą do Bachmutu, by przekonać pozostających tam ludzi do ewakuacji, a przynajmniej, by wyjechały dzieci. Wciąż około 200 dzieci pozostaje w obleganym przez Rosjan mieście.