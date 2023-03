Ukraina: Policja: wykryto 160 grup na Telegramie powiązanych z subkulturą Redan

Aż 160 grup powiązanych z opartą na przemocy subkulturą nastolatków Redan wykryła w komunikatorze Telegram ukraińska policja tylko w samym obwodzie kijowskim – poinformował w niedzielę komendant policji w tym regionie Ukrainy Andrij Niebytow. Według ukraińskich służb ten ruch młodzieżowy pochodzi z Rosji.

"Tylko w obwodzie kijowskim przeprowadziliśmy działania w pięciu obiektach. Na terytorium obwodu kijowskiego zarejestrowano na kanałach Telegramu 160 takich grup i 1600 uczestników" - powiedział Niebytow w telewizji. Dodał, że z "aktywnymi uczestnikami" grup przeprowadzono już rozmowy profilaktyczne.

Redan do jedna z młodzieżowych subkultur, której przedstawiciele uczestniczą w zbiorowych bójkach. Ruch ma swoje korzenie w Rosji, a następnie pojawił w Ukrainie i na Białorusi.

"Przede wszystkim są to nieletni od 12 do 17 lat. Wszyscy są nastawieni patriotycznie, ale młodzieży trzeba pomóc zrozumieć, że (Rosjanie) starają się wykorzystywać naszą młodzież do przemocy w naszym kraju" - powiedział Niebytow.

Oświadczył, że ukraińskie służby specjalne ustaliły, iż ruch Redan to "informacyjno-psychologiczna operacja" ze strony Rosji, a w Ukrainie powstał już także ruch AntyRedan.

"Policja zdaje sobie sprawę, że oni (tj. nastolatki) mogą się nie orientować i ofiarami mogą być niewinni ludzie" - dodał Niebytow.