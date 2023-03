Ukraina: Politolog: nakaz ścigania Putina rozwiewa jego mit w oczach świata

Nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne w Ukrainie rozwiewa jego mit w oczach świata – ocenił w piątek w rozmowie z PAP ukraiński politolog Jewhen Mahda. „Putina postawiono na miejsce, wskazano mu ławę oskarżonych” – powiedział ekspert.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dla świata jest to ogromy sygnał w kontekście demitologizacji Putina. 16 lat temu, gdy Putin wygłaszał swoje przemówienie monachijskie, cały świat go słuchał i zastanawiał się, co będzie dalej, jak ma dalej żyć z Rosją. Potem była Gruzja, był Krym i Donbas, a teraz otwarta wojna przeciwko Ukrainie" - przypomniał Mahda.

W lutym 2007 roku na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Putin ostro krytykował władze USA za dążenie do dominacji w świecie, łamanie prawa międzynarodowego i prowokowanie nowej rundy zbrojeń. Zaatakował również NATO za rozszerzenie struktur wojskowych na obszary graniczące z Rosją.

"Dziś tego tak zwanego prawnika z Petersburga postawiono na jego miejsce. Wskazano mu drogę w kierunku ławy oskarżonych. Decyzja bez precedensu" - podkreślił Mahda.

W piątek Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina; sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. W tej samej decyzji MTK wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Jewhen Mahda, który jest szefem kijowskiego Instytutu Polityki Światowej, zwrócił uwagę, że argumentacja nakazu aresztowania Putina dotyczy deportacji dzieci.

"Żeby nikt nie miał wątpliwości, dlaczego do tego doszło, nakaz aresztowania został wypisany też na Lwową-Biełową, która uprowadziła dziecko w Mariupolu. To jest jasny sygnał dla wspólnoty międzynarodowej: ci barbarzyńcy kradną dzieci, a dzieci są wartością uniwersalną" - powiedział PAP politolog.

Z Kijowa Jarosław Junko