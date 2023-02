Ukraina: Politolog: nie zmienia się ministra obrony przed spodziewanym atakiem Rosji

Nie zmienia się ministra obrony przed spodziewanym szerokim atakiem Rosji. Sądzę, że taki sygnał przekazał władzom w Kijowie Zachód – powiedział PAP w poniedziałek ukraiński politolog Jewhen Mahda, komentując dyskusje wokół możliwej dymisji Ołeksija Reznikowa.

Przyczyną problemów ministra jest korupcja w jego resorcie. Skandal związany jest z oskarżeniami o zakupy żywności dla wojska po zawyżonych cenach. Z tego powodu do dymisji podał się, a następnie został zatrzymany jeden z zastępców Reznikowa, Wiaczesław Szapowałow.

"Problem korupcji w ministerstwie obrony istnieje i jest to oczywiste. Jednak niemniej ważne jest to, by nasze działania rozumieli nasi zachodni partnerzy. Wydaje mi się, że Zachodowi trudno jest zrozumieć, jak można zmieniać ministra obrony w przeddzień oczekiwanego szerokiego ataku Rosji. Sądzę, że właśnie takie stanowisko zostało przekazane władzom w Kijowie" - ocenił Mahda.

Jeszcze w niedzielę zapowiadano, że resort obrony obejmie dotychczasowy szef wywiadu wojskowego, generał Kyryło Budanow. Reznikow natomiast miał być skierowany do ministerstwa ds. strategicznych gałęzi przemysłu.

W poniedziałek szef klubu parlamentarnego prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oświadczył, że w tym tygodniu sprawa zmian kadrowych w resorcie obrony nie będzie omawiana.

"Reznikow nie jest człowiekiem niezastąpionym, takich ludzi nie ma. Ale brak konsolidacji i gierki polityczne doprowadzają do tego, że szef partii rządzącej ogłasza wczoraj, że ministrem obrony będzie Budanow, a dziś wrzuca wsteczny bieg, bo okazuje, się, że nie można go mianować, gdyż jest on wojskowym, a minister obrony powinien być osobą cywilną. Ta norma istnieje w ukraińskim prawie od dawna; cywilny szef ministerstwa obrony to jeden z warunków wejścia do NATO" - podkreślił Mahda.

Ekspert zwrócił jednocześnie uwagę, że poszukiwania następcy Reznikowa i ogłoszenie kandydatury Budanowa na jego stanowisko pokazuje problem braku kadr w ekipie Zełenskiego. "Ławka rezerw kadrowych jest krótka. Jest to ogromny problem dla państwa, walczącego z o wiele bogatszym w zasoby, w tym ludzkie, przeciwnikiem" - wskazał.

Zdaniem rozmówcy PAP Reznikow, który przyznał, że dopuścił się błędu i w porę nie zareagował na działania swoich podwładnych, zasługuje, by traktować go "po ludzku".

"Reznikow zasługuje na to, by traktować go jako człowieka. Bez wątpienia w ministerstwie obrony była korupcja. Należy więc ukarać ludzi, którzy byli w to zaangażowani. Powinni być oni ukarani przez sąd, bo głośne przeszukania i areszty, które widzieliśmy ostatnio, nie wystarczą" - zaznaczył.

Politolog zwrócił także uwagę, że do tej pory w sprawie korupcji w ministerstwie obrony nie wypowiedział się prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Przecież obsada szefów ministerstwa obrony i spraw zagranicznych należy do kompetencji prezydenta. To on wnosi ich kandydatury. Prezydent tymczasem nie powiedział w tej sprawie ani słowa. Jego otoczenie stara się odsunąć ten skandal od osoby prezydenta, by w żaden sposób nie zaszkodził on wizerunkowi Zełenskiego" - powiedział Mahda PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko