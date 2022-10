Ukraina: Politolog: ostrzały ukraińskich miast to odpowiedź Putina na atak na Most Krymski

Zabijanie cywilów to odpowiedź Putina na sobotni atak na Most Krymski – ocenił w poniedziałek żyjący na emigracji rosyjski politolog Anton Barbaszyn, odnosząc się do przeprowadzonych tego dnia przez Rosję ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, w tym centrum Kijowa.

"Tak Putin odpowiada na atak na Most Krymski - jego rozumowanie to zasadniczo: +na wszystko, co zrobicie, odpowiemy, zabijając więcej cywilów" - napisał na Twitterze pracujący w Wielkiej Brytanii Barbaszyn, współzałożyciel portalu analitycznego Riddle Russia.

W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, w Zaporoże oraz w miasta obwodów dniepropietrowskiego i mikołajowskiego. Według wstępnych doniesień zginęli cywile.

