Wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga na Ukrainie może przynieść odpowiedzi na pytanie, jakich decyzji może oczekiwać Kijów na najbliższym szczycie Sojuszu w Wilnie – powiedział PAP ukraiński politolog Wołodymyr Horbacz.

"Oczekuję, że ta wizyta przyniesie pewne sygnały, czy podpowiedzi na temat tego, czego możemy oczekiwać na najbliższym szczycie NATO w Wilnie" - ocenił.

"Mówię to dlatego, że ukraińskie władze, i minister spraw zagranicznych i prezydent, powtarzali niejednokrotnie, że Ukraina nie zadowoli się jakimś przedłużeniem stanu państwa, aspirującego do członkostwa w NATO. Będzie oczekiwała od sojuszników decyzji co do swojego członkostwa w NATO, a możliwe, że nawet uzyskania pewnych gwarancji bezpieczeństwa jeszcze przed pełnoprawnym członkostwem" - wyjaśnił.

Ekspert, który pracuje w kijowskim Instytucie Współpracy Euroatlantyckiej przypomniał, że obecna agresja Rosji przeciwko Ukrainie rozpoczęła się od ultimatum Moskwy, by NATO powróciło do swoich granic z 1997 r.

"Dlatego wizyta Stoltenberga na Ukrainie jest pewnego rodzaju odpowiedzią NATO na to ultimatum. Sądzę, że od tej wizyty może rozpocząć się jakiś nowy rodzaj współpracy z Ukrainą" - podkreślił Horbacz.

Jens Stoltenberg przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa w czwartek rano. W pierwszych godzinach pobytu w stolicy Ukrainy oddał hołd poległym żołnierzom, których zdjęcia umieszczone są na ścianie pamięci na murze Soboru św. Michała oraz obejrzał zniszczony w trakcie wojny sprzęt wojskowy na placu przed tą świątynią.

Z Kijowa Jarosław Junko