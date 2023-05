Ukraina: Politolog: wizyty Zełenskiego potwierdziły jedność Zachodu we wsparciu, które przybliża zwycięstwo w wojnie z Rosją

Wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii potwierdziły jedność wsparcia Zachodu, które przybliża zwycięstwo w wojnie z Rosją – ocenił w rozmowie z PAP Ołeksandr Musijenko, szef kijowskiego Centrum Badań Wojskowych i Prawnych.

"Podróż Zełenskiego przyniosła bardzo pozytywne sygnały w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO i UE oraz w sprawie dalszego wojskowego, gospodarczego i dyplomatycznego wsparcia dla Kijowa. Jedność Zachodu, która była widoczna podczas tych wizyt, przybliża zwycięstwo Ukrainy w wojnie" - powiedział politolog.

Wskazał, że wszystkie kraje, które odwiedził prezydent Ukrainy, zadeklarowały nowe pakiety pomocy wojskowej. Po wizycie we Włoszech Zełenski informował o rozmowach na temat dostaw broni i systemów obrony powietrznej, a Niemcom dziękował za największy pakiet obronny - jest to 2,7 mld euro, systemy obrony powietrznej IRIS rożnych modyfikacji wraz z rakietami, armaty, pociski i pojazdy opancerzone.

"Francja ogłosiła przekazanie dodatkowych czołgów, w tym AMX-10RC oraz innego uzbrojenia. Z Wielką Brytanią zawarto porozumienie w sprawie szkolenia ukraińskich pilotów i rozmawiano o broni dalekiego zasięgu. To ma ogromne znaczenie dla obronności Ukrainy" - podkreślił Musijenko.

Po zakończeniu wizyty w czterech państwach Zełenski przekazał, że kontynuowane są działania nad koalicją myśliwców dla Ukrainy. "Wielka Brytania - tak. Polska - tak. Jestem pewien, że dołączy się Francja i inni nasi partnerzy. Kontynuujemy pracę też nad koalicją myśliwców" - mówił prezydent.

Musijenko ocenił, że decyzja w sprawie myśliwców F-16 jest już blisko. "Koalicja państw w Europie, gotowych do włączenia się w tę inicjatywę, jest znacząca. Polska, Holandia, Dania, Francja, Wielka Brytania czy Finlandia to poważny klub. Decyzje zostały już prawie podjęte i to tylko kwestia czasu, kiedy te samoloty dostaniemy" - powiedział.

Ekspert wyraził również zadowolenie z rosnącego wsparcia dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO, które także było widoczne podczas wizyt Zełenskiego w czterech stolicach.

"Widzimy dziś, że większość członków NATO opowiada się za tym, byśmy stali się członkiem NATO. Mamy w tym poparcie sąsiadów, Polski, państw bałtyckich, Słowacji, Czech oraz zachodnich partnerów" - zaznaczył.

"Wiele będzie zależeć od szczytu NATO w Wilnie. Oczekujemy, że będzie on drogowskazem do przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO i da perspektywy czasowe tego procesu. Bardziej konkretne decyzje uzyskamy na jubileuszowym szczycie NATO w Waszyngtonie w przyszłym roku" - podkreślił.

Szef Centrum Badań Wojskowych i Prawnych zwrócił uwagę, że wyniki wizyty Zełenskiego we Włoszech, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii są całkowicie odmienne od narracji, którą na Zachodzie stara się narzucić Rosja.

"Kreml stara się przekonać opinię publiczną, że Zachód zmniejsza pomoc dla Ukrainy, że nie będzie dalej jej wspierać, że nie dojdzie do kontruderzenia ukraińskiej armii, dlatego należy podjąć negocjacje. Jedność Zachodu świadczy, że tak nie będzie" - powiedział Musijenko w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko