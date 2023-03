Ukraina: Polityk: w Bachmucie doszło do przegrupowania wojsk, w mieście walczą oddziały sił specjalnych

Przegrupowaliśmy nasze oddziały broniące Bachmutu na wschodzie Ukrainy; do miasta atakowanego przez rosyjskie wojska przybyły jednostki ukraińskich sił specjalnych złożone z oficerów i prowadzą tam obecnie walki uliczne - poinformował w środę na antenie telewizji Espreso ukraiński polityk Pawło Żebriwski, prezes organizacji Wojskowe Bractwo Ukrainy.

Poprzednio garnizon w Bachmucie tworzyły głównie zmechanizowane oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy, natomiast obecnie są to specjalistyczne formacje podległe wywiadowi wojskowemu (HUR) i inne jednostki przygotowane do prowadzenia walk ulicznych. Nie ma problemów z zaopatrzeniem, w tym z dostawami uzbrojenia, ponieważ kontrolujemy dwie drogi wiodące do Bachmutu - trasę do Czasiw Jaru i Kostiantyniwki oraz jedną z dróg gruntowych - powiadomił Żebriwski, sprawujący w latach 2015-2018 funkcję gubernatora obwodu donieckiego.

W poniedziałek ukraińskie wojska dokonały udanego natarcia w okolicach miejscowości Chromowe, co pozwoliło przywrócić funkcjonowanie kluczowego szlaku komunikacyjnego Kostiantyniwka-Czasiw Jar-Bachmut. Trasa do Słowiańska jest niestety ostrzeliwana przez wroga, dlatego nie może być wykorzystywana - oznajmił polityk.

Żebriwski zapewnił, że nawet ewentualne wycofanie się ukraińskich wojsk z Bachmutu nie oznaczałoby szybkiej ofensywy wroga w Donbasie. "Sytuacja nie jest krytyczna, ponieważ za Bachmutem została przygotowana druga linia obrony" - przekazał rozmówca telewizji Espreso.

Siły rosyjskie próbują zająć Bachmut w obwodzie donieckim od sierpnia 2022 roku. Prowadzone tam są obecnie najcięższe i najkrwawsze walki w wojnie Rosji z Ukrainą. Mimo prognoz, że dowództwo w Kijowie może podjąć decyzję o wycofaniu się z miasta, oddziały ukraińskie kontynuują obronę Bachmutu.

W poprzednich dniach ukraińskie i zachodnie media oraz ośrodki analityczne informowały, że najeźdźcy zajęli wschodnią część miasta, a linia frontu ustabilizowała się wzdłuż rzeki Bachmutka. W poniedziałek dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski powiadomił, że oddziały szturmowe rosyjskich najemników z Grupy Wagnera atakują w Bachmucie z kilku kierunków jednocześnie, próbując przerwać ukraińską linię obrony i przedostać się do centrum miasta.