Ukraina: Polscy przedsiębiorcy przyznali nagrody za wkład w budowę polsko-ukraińskich relacji

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU) przyznało w czwartek nagrody za zasługi w budowaniu relacji polsko-ukraińskich. Wyróżnieni zostali ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki i dyrektor Domu św. Marcina de Porres w Fastowie o. Michał Romaniw.

To wyróżnienie dla osoby, która zrobiła coś dla organizacji i przede wszystkim dla relacji polsko-ukraińskich; jest to ocena biznesu - powiedział PAP prezes zarządu MSPPU Piotr Ciarkowski po ceremonii wręczenia nagród w ambasadzie RP w Kijowie.

Nagrodę za rok 2020 otrzymał o. Michał Romaniw, dyrektor Domu św. Marcina de Porres w Fastowie. Jak podkreślił Ciarkowski, 2020 był trudnym rokiem, w którym ważna była solidarność i wzajemne wsparcie. "Z ojcem Michałem mieliśmy wiele humanitarnych projektów, które realizowaliśmy. Naprawdę z ogromnym podziwem patrzyliśmy na to, co robi dla społeczności Fastowa i nie tylko. To człowiek, który daje dużą nadzieję i przykład energii, tego, jak można działać dla innych" - podkreślił.

W prowadzonym przez dominikanów Domu św. Marcina w Fastowie znajdują opiekę potrzebujący, samotni, chorzy, organizowane są tam też m.in. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z ogarniętego konfliktem Donbasu.

Statuetką za bieżący rok uhonorowano ambasadora Cichockiego za wspieranie środowiska biznesowego - przekazał Ciarkowski. Dzięki działaniom ambasadora "naprawdę jesteśmy dobrze postrzegani i zauważalni" - wskazał.

Roczna Nagroda MSPPU przyznawana jest od 2018 r. za wyjątkowe zasługi w budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich. MSPPU to stowarzyszenie zrzeszające ok. 70 polskich małych i dużych spółek, działających w rozmaitych branżach na Ukrainie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska