Ukraina: Polska pomoc trafiła do szpitali w Donbasie

Szpitale w Mykołajiwce i w Słowiańsku w Donbasie na wschodzie Ukrainy otrzymały pomoc medyczną zakupioną przez polskie koncerny, resort zdrowia i Polską Fundację Narodową. Sprzęt i środki ochronne przekazał ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.

Respiratory, a także płyn dezynfekujący, gogle ochronne, maseczki czy rękawiczki trafiły do szpitala w Mykołajiwce i Szpitala Dziecięcego w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Placówki, do których skierowano wsparcie w walce z epidemią Covid-19, znajdują się w pobliżu strefy konfliktu zbrojnego z prorosyjskimi separatystami.

Ambasada RP na Ukrainie poinformowała, że pomoc, zakupioną przez polskie firmy działające na Ukrainie - PGNiG, Orlen, PZU, PKO BP - a także Ministerstwo Zdrowia i Polską Fundację Narodową, przekazano w obecności gubernatora obwodu donieckiego Pawła Kyryłenki.

Dzień wcześniej w Donbasie odbyły się obchody szóstej rocznicy wyzwolenia Słowiańska i Kramatorska z rąk separatystów. W uroczystościach udział wzięli m.in. premier Denys Szmyhal, szef MSW Arsen Awakow oraz przedstawiciele zagranicznej delegacji, w skład której weszli ambasador RP Bartosz Cichocki, ambasadorzy Łotwy Juris Poikans, Estonii Kaimo Kuusk i Słowacji Marek Szafin.

"Sześć lat temu ukraińskie siły wyzwoliły Słowiańsk i Kramatorsk. Dziś uczciliśmy to wydarzenie w Donbasie razem z ambasadorami Estonii, Łotwy, Polski, Słowacji. Wielce doceniam niezłomne wsparcie okazywane przez naszych partnerów międzynarodowych. Jesteśmy częścią wielkiej rodziny UE" - napisał na Twitterze ukraiński premier.

"Dla mnie osobiście i dla mojego kraju to bardzo ważne wydarzenie. Nasza obecność tu potwierdza, że to nie tylko lokalne święto, my również świętujemy" - powiedział na konferencji prasowej ambasador Cichocki. "Obecnie Ukraina decyduje też o naszej przyszłości. Jeśli pozwolimy, by prawo międzynarodowe nie było respektowane, by granice zmieniano siłą, to będą też zmieniać się one w Polsce, Estonii czy na Łotwie" - oświadczył polski dyplomata. "Wasza siła, odwaga, ofiary - to wszystko jest też dla naszego bezpieczeństwa i przyszłości" - podkreślił.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska