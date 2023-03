Ukraina: Polski wolontariusz w Fastowie: ważne, aby słuchać ludzi; opowieści ofiar wojny są dramatyczne

„Uczymy się o wojnach w szkole, widzimy zdjęcia, ale jak człowiek konfrontuje się z tym absolutem, staje z nim twarzą w twarz, to nie wie, co ma robić" - mówi PAP polski wolontariusz z Centrum Św. Marcina w Fastowie , który pomaga potrzebujacym od lata ub. roku.

"Od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie czułem, że muszę pomagać tu, na miejsc" - podkreśla Stanisław Marcisz, który trzy lata temu skończył studia historyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Kiedy Rosja najechała Ukrainę zastanawiał się, co może zrobić i jak "konkretnie pomóc" ludziom w ogarniętym wojną kraju. Rzucił pracę w Polsce i w lipcu trafił do dominikańskiego Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie.

"Drugiego dnia pobytu na Ukrainie pojechałem z kolegą do Borodzianki z pakietami pomocowymi. Zobaczyłem rozbite, ostrzelane budynki, pociski w ścianach domów, poorane przez wybuchy drogi. To było bardzo ciężkie przeżycie" - opowiada.

"Po pierwszym wyjeździe do Borodzianki nie wiedziałem, jak się nazywam. Zmęczenie psychiczne było ogromne, bo widzisz wojnę, prawdziwą wojnę" - powtarza.

Stanisław jest jednym z niewielu mężczyzn, którzy ochotniczo pracują w Centrum Św. Marcina. "Mężczyzn nie ma zbyt wielu, więc trzeba robić wszystko" - mówi.

"Jeżdżę samochodem, rozwożę pakiety humanitarne. Trzeba jechać do Odessy z pakietami albo przywieźć jakieś dary ze Lwowa, to jedziemy tam z kolegą. Trzeba paletę z makaronem wwieźć tutaj do tej sali, to wwozimy, trzeba podać gulasz angielski to podajemy. Robię wszystko" - wyjaśnia.

Dominikański ośrodek w Fastowie przed wojną zajmował się wspieraniem rodzin w kryzysie i rehabilitacją dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. 24 lutego ubiegłego roku, gdy Rosja otwarcie zaatakowała Ukrainę, z godziny na godzinę ośrodek stał się przystanią dla uciekinierów wojennych. Są to głównie kobiety i dzieci.

Kiedy dzieci uczą się w prowadzonej w Centrum szkole i przedszkolu, ich matki szyją odzież i kołdry dla żołnierzy na front oraz pakują paczki żywnościowe. Podczas pracy mówią o tym, co ich spotkało.

"Jest pani z Bachmutu, która przeżyła bombardowania. Któraś z kobiet opowiada o znajomym, który zginął. Inna mówi, jak poległ jej mąż. Te opowieści są smutne, dramatyczne, ale nie ma w nich histerii. Każdy chce pogadać, a ja słucham" - opowiada mężczyzna i dodaje, że nawet nie zdawał sobie sprawy, że po pewnym czasie "można przyzwyczaić się do wojny i cierpienia".

Stanisław nie wie, jak długo pozostanie na Ukrainie, ale cieszy się, że może pomagać ludziom w potrzebie. "Każdy robi tyle, ile może. Ja musiałem przyjechać z konkretną pomocą. Wiem, że mogę zrobić choć tyle" - podkreśla w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko