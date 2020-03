Ukraina: Półtoraroczne dziecko zakażone koronawirusem tarfiło na intensywną terapię

W obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy 18-miesięczne dziecko, u którego zdiagnozowano Covid-19, znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Dzieci w wieku 0-10 lat stanowią ok. 5 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem na Ukrainie - podało we wtorek Centrum Zdrowia Publicznego.

Ogółem, jak poinformował tarnopolski sztab ds. walki z koronawiruse, w szpitalu dziecięcym w Tarnopolu przebywa siedmioro pacjentów, u których potwierdzono zakażenie: półtoraroczne dziecko i jego mama, 11-letnie dziecko i jego mama oraz dzieci w wieku 13 i 14 lat wraz z mamą.

Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego przekazało we wtorek, że 63,5 proc. osób, u których w kraju zdiagnozowano infekcję, jest w grupie wiekowej 30-60 lat.

Ok. 5 proc. zakażony wszystkich zachorowań na Covid-19 w tym kraju stwierdzono u dzieci w wieku 0-10 lat, a ok. 4 proc. u nastolatków (od 10 do 20 lat). 11 proc. chorych to osoby w wieku 20-30 lat.

Ok. 20, 21 i 22 proc. to kolejno osoby w grupach wiekowych 30-40, 40-50 i 50-60 lat. Ok. 13 proc. zakażonych to ludzie w przedziale między 60. a 70. rokiem życia.

Najmniejszy odsetek zakażonych stanowią osoby mające powyżej 70 lat.

Na Ukrainie potwierdzono do tej pory 549 przypadków zakażenia koronawirusem. 13 chorych zmarło, a osiem uznano za wyleczone.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska