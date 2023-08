Ukraina: Pomimo wojny do Humania przyjedzie 30 tys. pielgrzymów

Pomimo trwającej na Ukrainie wojny do położonego w środkowej części Ukrainy Humania przybędzie z okazji Rosz ha-Szana - żydowskiego nowego roku - 30 tys. pielgrzymów z Izraela - poinformowała mer miasta Iryna Płetniowa, cytowana przez portal jewishnews.com.ua.

Płetniowa oznajmiła, że w ubiegłym roku, mimo wojny, przyjechało 23 tys. pielgrzymów. "Chasydzi w Izraelu od wielu lat żyją w stanie wojny, tak więc nie boją się i jak co roku przyjadą na grób cadyka Nachmana. Wojna nie powstrzymuje naszych pielgrzymów" - powiedziała.

Co roku do Humania na grób cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich, pielgrzymują tysiące chasydów z całego świata. W tym roku Rosz ha-Szana jest obchodzone w dniach 15-17 września.

Humań, który leży w obwodzie czerkaskim, nie jest objęty działaniami wojennymi. Jednak zagrożenie ostrzałami rosyjskimi utrzymuje się na całym terytorium Ukrainy, o czym codziennie informują ukraińskie siły zbrojne.

8 września władze obwodu czerkaskiego zaapelowały do chasydów, by nie przyjeżdżali w tym roku na obchody. 20 sierpnia ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk groził, że Ukraina zamknie granicę dla izraelskich pielgrzymów w odwecie za deportację ukraińskich obywateli przez Izrael. Zgodnie z danymi ukraińskiej ambasady, w pierwszej połowie 2023 roku władze Izraela deportowały 2037 obywateli Ukrainy, w porównaniu z 2705 w całym 2022 roku.

"To nie do pomyślenia, że musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby gościć dziesiątki tysięcy Izraelczyków w Humaniu, przy wysokim ryzyku dla bezpieczeństwa i ogromnym wysiłku logistycznym, podczas gdy rząd Izraela krzywdzi naszych obywateli, którzy przyjeżdżają do Izraela" - oświadczył wówczas Kornijczuk, cytowany przez portal Times of Israel.