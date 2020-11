Ukraina: Ponad 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 10 179 nowych zakażeń koronawirusem, 191 chorych zmarło, 5514 wyzdrowiało, a hospitalizowano 1252 osoby - poinformował we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Minionej doby najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (747). Przeprowadzono tego dnia ok. 69 tys. testów, w tym ok. 43 tys. metodą PCR. Dotychczasowy rekord pod względem dziennej liczby infekcji padł w piątek i było to 10 746 zakażeń.

W poniedziałek o zakażeniu koronawirusem poinformowali prezydent Wołodymyr Zełenski oraz szef jego biura Andrij Jermak. Media podały, że SARS-CoV-2 zakaził się też minister finansów Serhij Marczenko. Pojawiły się ponadto sprzeczne informacje w sprawie możliwej infekcji SARS-CoV-2 u ministra obrony Andrija Tarana.

Od początku pandemii zakażenie wykryto na Ukrainie u 479 197 osób, z powodu Covid-19 zmarło 8756 chorych, a 214 657 osób uznano za wyleczone. W kraju jest 255 784 aktywnych infekcji.

Władze rozpatrują możliwość wprowadzenia weekendowej kwarantanny. Jak podało w poniedziałek biuro prezydenta, według niego wdrożenie takich ograniczeń na kilka tygodni mogłoby pomóc uniknąć ostrzejszych restrykcji.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska