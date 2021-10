Ukraina: Ponad 12 tys. zakażeń koronawirusem, najwięcej od kwietnia

Na Ukrainie poprzedniej doby wykryto ok. 12 tys. zakażeń koronawirusem, a ponad 170 osób zmarło - poinformował w piątek resort ochrony zdrowia. To drugi z kolei dzień z najwyższymi bilansami infekcji od kwietnia.

W czwartek potwierdzono 12 034 zakażenia koronawirusem, w tym 1059 wśród dzieci i 248 wśród pracowników medycznych. 172 osoby zmarły, 2637 hospitalizowano, a 3264 uznano za wyzdrowiałe. Najwięcej zakażeń - około co dziesiąte - wykryto w obwodzie charkowskim.

To drugi dzień z najwyższym bilansem infekcji od kwietnia. W czwartek informowano o 11 757 nowo wykrytych zakażeniach.

Od początku pandemii zarejestrowano w kraju ok. 2,4 mln infekcji i ok. 56,4 tys. zgonów. W pełni zaszczepionych jest prawie 5,7 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska