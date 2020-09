Ukraina: Ponad 148 tys. zachorowań na Covid-19 od początku pandemii

Na Ukrainie od początku pandemii wykryto 148 756 przypadków zakażeń koronawirusem; w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 3144 nowych infekcji, zmarły 53 osoby - podał w piątek ukraiński resort zdrowia. Do tej pory na Ukrainie zmarło łącznie 3076 chorych.

Poprzedni rekord dobowy nowych zakażeń koronawirusem - 2836 przypadków - zanotowano 5 września.

Obecnie na Ukrainie zakażonych jest 78 675 osób.

Najwięcej przypadków w ciągu minionej doby zanotowano w Kijowie (404), w obwodzie tarnopolskim (302), odeskim (283), charkowskim (280), chmielnickim (198) i lwowskim (174)

Na Ukrainie trwa do 31 października tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.