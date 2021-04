Ukraina: Ponad 170 parlamentarzystów było zakażonych koronawirusem, niektórzy trzykrotnie

Ponad 170 deputowanych ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) było zakażonych koronawirusem, a niektórzy z nich chorowali po trzy razy - poinformował w środę wiceprzewodniczący tej izby Rusłan Stefanczuk.

Stefanczuk zaznaczył, że parlament zmienił grafik prac, by zmniejszyć ryzyko zakażeń. Obecnie deputowani pracują w komitetach i zmniejszono liczbę sesji plenarnych - podkreślił.

Według jego informacji zakażenie SARS-CoV-2 wykryto dotychczas u ponad 170 parlamentarzystów, a niektórzy z nich chorowali trzykrotnie.

Rada Najwyższa formalnie liczy 450 osób, ale obecnie obsadzonych jest 420 miejsc m.in. w związku z brakiem przedstawicieli zaanektowanego przez Rosję Krymu oraz kontrolowanych przez separatystów części Donbasu.

Poprzedniej doby na Ukrainie zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem od początku pandemii - 481. We wtorek wykryto ponad 15,4 tys. infekcji SARS-CoV-2, a do szpitali trafiło ok. 5,6 tys. ludzi. Łącznie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 1,78 mln zakażeń, a zmarło prawie 35,5 tys. osób.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska