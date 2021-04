Ukraina: Ponad 20 tys. infekcji koronawirusem - najwięcej od początku pandemii

Na Ukrainie poprzedniego dnia wykryto ponad 20 tys. zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Rekordową liczbę infekcji potwierdzono w Kijowie - ponad 2 tys. - wynika z sobotnich danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju.

W piątek na Ukrainie potwierdzono 20 341 infekcji SARS-CoV-2, a zmarło 396 zakażonych. Ponad 5 tys. osób przyjęto w związku z Covid-19 do szpitali, zaś za wyleczonych uznano ok. 9 tys. ludzi.

Przeprowadzono ok. 128 tys. testów, w tym ok. 59 tys. metodą PCR. Najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (2053) - to najwyższy dzienny bilans od początku pandemii - oraz w obwodach lwowskim, odeskim, charkowskim i dniepropietrowskim.

To drugi dzień z rzędu z rekordową liczbą wykrytych infekcji na Ukrainie, w czwartek zarejestrowano 19 893 przypadki.

Łącznie w kraju od początku pandemii potwierdzono ok. 1,73 mln infekcji, a liczba zgonów przekroczyła 34 tys.

Dotychczas na Ukrainie zaszczepionych pierwszą dawką preparatu przeciwko Covid-19 zostało ok. 287 tys. ludzi.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska