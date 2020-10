Ukraina: Ponad 230 tys. zakażeń SARS-Cov-2 od początku pandemii

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 3774 zakażeń koronawirusem, 33 chorych zmarło, a 1145 osób wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Liczba potwierdzonych zakażeń od początku pandemii przekroczyła 230 tys.

Liczba wykrywanych zakażeń w niedzielę jest zazwyczaj niższa niż w dni powszednie - zwrócił uwagę Stepanow. W sobotę potwierdzono 4140 infekcji, a w piątek 4661 i był to najwyższy dobowy bilans od początku pandemii.

Najwięcej infekcji potwierdzono w niedzielę w obwodzie charkowskim (446), a ogółem tego dnia przeprowadzono w kraju 17 tys. testów.

Minister ponownie zaznaczył, że wzrasta liczba hospitalizowanych - obecnie w szpitalach przebywa ok. 16,7 tys. osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2. Minionej doby hospitalizowano 475 zakażonych. Stepanow podkreślił, że w połowie lipca liczba ta była około pięciokrotnie niższa. Poinformował, że maksymalna liczba łóżek, które mogą być przeznaczone do leczenia pacjentów z Covid-19, to 50 tys. (ok. 37 tys. miejsc jest przygotowanych obecnie).

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 230 236 osób, zmarło 4430 chorych, a wyzdrowiało 101 252 pacjentów. W kraju jest obecnie 124 554 aktywnych przypadków.

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska