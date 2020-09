Ukraina: Ponad 3,2 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2; zmarło 48 osób

Na Ukrainie w ciagu ostatniej doby wykryto 3240 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 48 osób i wyzdrowiało 1268 pacjentów - podało w sobotę Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Jak poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow, poprzedniego dnia hospitalizowano 669 osób - najwięcej od początku epidemii. W szpitalach ze zdiagnozowanym Covid-19 lub jego podejrzeniem przebywa aktualnie ponad 13 tys. pacjentów.

W kraju przeprowadzono w piątek ok. 52 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Kijowie (400).

Ogółem od poczatku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w kraju u 172 712 osób, zmarło 3516 chorych, a wyzdrowiało 76 754 pacjentów. Na Ukrainie są 92 442 aktywne przypadki SARS-CoV-2.

Do 31 października będzie trwać tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska