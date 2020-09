Ukraina: Ponad 3 tys. nowych zakażeń koronawirusem, kolejnych 56 osób zmarło

Na Ukrainie poprzedniej doby potwierdzono 3130 zakażeń koronawirusem, 56 osób zmarło, 1009 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w niedzielę minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow. 537 osób hospitalizowano.

Dzień wcześniej informowano o 3833 infekcjach i był to najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku pandemii.

W sobotę przeprowadzono ok. 29 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim - 494 - i w Kijowie - 323.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 198 634 osób, zmarło 3959 chorych, a wyzdrowiało 87 882 pacjentów. W kraju jest obecnie 106 793 aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców, poza pewnymi wyjątkami.

Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach koronawirusem na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska