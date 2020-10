Ukraina: Ponad 4,3 tys. zakażeń koronawirusem i 90 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 4348 zakażeń koronawirusem, 90 chorych zmarło, a 2149 osób wyzdrowiało - poinformował we wtorek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Według niego w tym tygodniu dobowy bilans infekcji przekroczy 5 tys.

W ukraińskich szpitalach przebywa ok. 17,5 tys. osób z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2 lub z jej podejrzeniem, a ogółem przygotowano w nich ok. 37 tys. miejsc dla zainfekowanych. Minionej doby hospitalizowano 720 zakażonych. W poniedziałek Stepanow ostrzegł, że w przypadku zapełnienia miejsc do poziomu 60 proc. resort będzie opowiadał się za zaostrzeniem ograniczeń w całym kraju. Obecnie, do 31 października, trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.

Według Stepanowa nie ma konieczności wprowadzania całkowitego lockdownu. Ocenił, że liczba zakażeń koronawirusem na Ukrainie wzrasta w związku z "lekkomyślnością" i "grą w politykę" - pisze Ukraińska Prawda.

Najwięcej infekcji potwierdzono w poniedziałek w obwodzie charkowskim (487), a ogółem tego dnia przeprowadzono w kraju ok. 45 tys. testów.

W poniedziałek portal Dzerkało Tyżnia napisał, że w ukraińskiej Radzie Najwyższej (parlamencie) koronawirusa wykryto łącznie u 75 osób, a zainfekowana pracownica sekretariatu zmarła. Jak dodano, infekcję potwierdzono u 49 deputowanych i 26 pracowników aparatu Rady. W ubiegłym tygodniu w związku z zakażeniami parlament zdecydował, że w październiku odbędzie się tylko jedno plenarne posiedzenie.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 234 584 osób, zmarło 4520 chorych, a wyzdrowiało 103 401 pacjentów. W kraju jest obecnie 126 663 aktywnych przypadków.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska