Ukraina: Ponad 400 osób zmarło z powodu Covid-19 minionej doby - najwięcej od początku pandemii

Na Ukrainie minionej doby zmarło 407 osób zakażonych koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Tego dnia wykryto ok. 11,2 tys. infekcji, a do szpitali przyjęto ok. 5,6 tys. osób - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

We wtorek za wyzdrowiałe uznano ok. 6,4 tys. ludzi. Przeprowadzono ok. 139 tys. testów, w tym ok. 62 tys. metodą PCR. Najwięcej infekcji potwierdzono w Kijowie i obwodzie odeskim (ponad tysiąc).

Poprzednio o najwyższej liczbie zgonów wśród osób zakażonych SARS-CoV-2 poinformowano 25 marca - 362.

W kraju od 24 lutego trwa kampania szczepień. Dotychczas pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ok. 232 tys. ludzi, a drugą dawkę podano dwóm osobom.

Łącznie w kraju zarejestrowano od początku pandemii ok. 1,67 mln infekcji, ok. 32,8 tys. osób zmarło - wynika z danych ministerstwa.

Na Ukrainie trwa tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu restrykcji przeciwepidemicznych do sytuacji w danym regionie. Obecnie w tzw. czerwonej strefie, dla której przewidziano najostrzejsze ograniczenia, jest Kijów i 10 obwodów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska