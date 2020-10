Ukraina: Ponad 5,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 107 kolejnych osób zmarło

Minionej doby na Ukrainie wykryto 5590 zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarło 107 osób, 2137 pacjentów wyzdrowiało, a 799 osób hospitalizowano - poinformował w środę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. 466 pacjentów jest obecnie podłączonych pod respiratory.

We wtorek najwięcej zakażeń potwierdzono w obwodzie charkowskim (637) i w Kijowie (422). Przeprowadzono łącznie ok. 63 tys. testów, w tym ok. 34 tys. metodą PCR.

Ogółem od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono na Ukrainie u 276 177 osób, zmarło 5229 chorych, a wyzdrowiało 118 699 pacjentów. Liczba aktywnych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wynosi obecnie 152 249.

Rząd Ukrainy podjął we wtorek decyzję o przedłużeniu w kraju tzw. kwarantanny adaptacyjnej do końca roku i o zaostrzeniu niektórych obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa ograniczeń. Zdecydowano, że uczelnie wyższe przechodzą na miesiąc na zdalne nauczanie.

Stepanow oświadczył, że ograniczenia przedłużono w związku z rosnącą liczbą zakażeń SARS-CoV-2. Premier Denys Szmyhal oznajmił, że z obecną dynamiką zachorowań system opieki medycznej na Ukrainie "może nie wytrzymać" i w kraju może powtórzyć się scenariusz, który obserwowano wiosną we Włoszech czy w Hiszpanii.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska