Ukraina: Ponad 500 Polaków wzięło w 2020 roku tzw. ślub w ciągu doby

Ponad pół tysiąca Polaków wzięło w ubiegłym roku na Ukrainie tzw. ślub w ciągu doby - poinformowało PAP ministerstwo sprawiedliwości w Kijowie. Resort oferuje usługę zawarcia małżeństwa w przyspieszonym trybie od 2016 roku.

Usługa "Ślub w ciągu doby" umożliwia pobranie się w wybranym przez parę miejscu i w przyspieszony sposób. W zwykłym trybie od złożenia dokumentów do ceremonii czeka się co najmniej 30 dni. Ministerstwo przekazało PAP, że program uruchomiono, by stworzyć sprzyjające warunki zawarcia związku małżeńskiego m.in. dla uczestników operacji antyterrorystycznej w Donbasie i osób wewnętrznie przemieszczonych.

Resort podkreślił w styczniu, że szybkie śluby cieszą się popularnością wśród obcokrajowców - ponad 7,6 tys. cudzoziemców zawarło w ten sposób związek małżeński na Ukrainie w ubiegłym roku. Najwięcej zagranicznych małżonków pochodzi z Rosji (1084), Polski (504) i Niemiec (474). Resort przekazał PAP, że w 2019 roku odbyło się ponad 650 takich ślubów z obywatelami Polski.

"Para zapisuje się do nas przez telefon, a dzień przed planowaną datą ślubu przynosi dokumenty" - mówi PAP Iryna Jelejko, koordynatorka projektu "Ślub w ciągu doby" we lwowskim Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego. W przypadku cudzoziemców czas ten jest dłuższy - potrzeba kilku dni, by dokumenty mogła przeanalizować państwowa służba migracyjna, która sprawdza np., czy obcokrajowiec przebywa na Ukrainie legalnie.

Z usługi szybkiego ślubu, świadczonej przez ten lwowski skansen, w minionym roku skorzystało 640 par, a w 2019 - prawie 950. Jelejko opowiada, że korzysta z takiej możliwości wielu cudzoziemców, w tym "bardzo dużo Polaków"; są też osoby np. z Turcji, Izraela, Kanady, Niemiec, USA, Rosji, Białorusi. Zaznacza, że przeważnie pary są mieszane - mąż jest obcokrajowcem, a żona obywatelką Ukrainy.

Jej zdaniem ludzie decydują się na tę usługę ze względu na mniejszą liczbę formalności i oszczędność czasu. Zwraca uwagę, że we Lwowie korzysta z niej wielu Ukraińców, mieszkających na co dzień za granicą, w tym w Polsce. Za całą usługę trzeba zapłacić ok. 3,7 tys. UAH (ok. 485 PLN). Wskazała, że z usługi nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne obywatelstwo, ponieważ na Ukrainie jest to nielegalne.

Ministerstwo sprawiedliwości Ukrainy poinformowało PAP, że obecnie usługa działa w 75 miastach. Od uruchomienia projektu do 2020 roku pobrało się w jego ramach ok. 112,5 tys. par, w tym ponad 34 tys. par mieszanych (tj. obywatelki lub obywatela Ukrainy z obcokrajowcem).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska