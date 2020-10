Ukraina: Ponad 6 tys. zakażeń koronawirusem i 102 kolejne zgony

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 6088 zakażeń koronawirusem, 102 zainfekowanych zmarło, 1753 pacjentów wyzdrowiało, a 945 osób hospitalizowano - poinformował w niedzielę minister ochrony zdrowia tego kraju Maksym Stepanow.

Najwięcej przypadków potwierdzono minionej doby w obwodzie charkowskim (660). Przeprowadzono tego dnia ok. 43 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie, w tym ok. 34 tys. metodą PCR.

W niedzielę na Ukrainie odbywają się wybory lokalne. W związku z pandemią do lokalu należy wejść w maseczce ochronnej, konieczne jest zachowywanie odstępu, korzystanie z płynu dezynfekującego. Rekomenduje się też przyniesienie własnego długopisu. Media informują o pierwszych odnotowanych nieprawidłowościach w tej kwestii. Według portalu Ukraińska Prawda w lokalach wyborczych w Charkowie członkowie komisji są bez maseczek, a głosujący nie zachowują odstępu.

W kraju jest 195 599 aktywnych zakażeń. Ogółem od początku epidemii infekcję potwierdzono na Ukrainie u 343 498 osób, zmarło 6391 chorych, a wyzdrowiało 141 508 pacjentów. Główny lekarz sanitarny i wiceminister ochrony zdrowia Witkor Laszko poinformował stację Suspilne, że z powodu Covid-19 zmarło łącznie ponad 140 pracowników medycznych.

Do końca roku na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, która polega na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danej jednostce administracyjnej. Premier Denys Szmyhal oznajmił w niedzielę, że rząd "nie chce i nie widzi możliwości" wprowadzenia całkowitej kwarantanny. Jak pisze Interfax-Ukraina, Szmyhal dodał, że przygotowywane jest otwarcie szpitali polowych tam, gdzie według prognoz liczba chorych przewyższy liczbę miejsc przeznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19. Wymienił w tym kontekście Kijów, obwód doniecki i odeski.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska