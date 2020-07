Ukraina: Ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem, 8 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 731 zakażeń koronawirusem, 8 chorych na Covid-19 zmarło, a 354 pacjentów wyzdrowiało - przekazał w niedzielę ukraiński resort ochrony zdrowia. W kraju jest prawie 26,5 tys. aktywnych przypadków SARS-CoV-2.

Liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatnich 24 godzin jest niższa niż w przypadku czterech wcześniejszych dni, kiedy odnotowywano po ponad 800 infekcji.

Łączny bilans zakażonych SARS-CoV-2 wzrósł do 58 842 osób, zgonów do 1485, a wyzdrowień do 30 879.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim (109) i w Kijowie (87). Tam też wykryto łącznie najwyższą liczbę zakażeń od początku pandemii (8000 i 6884). Najwięcej pacjentów z Covid-19 zmarło w obwodzie lwowskim (208) i czerniowieckim (205).

Na Ukrainie trwa tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska