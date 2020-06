Ukraina: Ponad 750 kolejnych zakażeń koronawirusem - najwięcej do tej pory

753 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. To dotychczas najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji. Liczba wykrytych zachorowań od początku pandemii sięgnęła 30 506.

Wcześniej o największej dziennej liczbie potwierdzonych zakażeń (689) informowano w czwartek.

W ciągu ostatniej doby zmarło 10 pacjentów z Covid-19, a 409 wyzdrowiało. Bilans zgonów wzrósł tym samym do 880; do tej pory na Ukrainie wyzdrowiało 13 976. W kraju tym przeprowadzono do tej pory ok. 479 tys. testów na obecność koronawirusa i ok. 76 tys. na jego przeciwciała.

Najwięcej zakażeń minionej doby wykryto w obwodzie lwowskim (132), zakarpackim (77) i w Kijowie (72), a ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3869) i w Kijowie (3838). Najwięcej pacjentów chorych na Covid-19 zmarło w obwodzie czerniowieckim, lwowskim i iwano-frankowskim.

W piątek ukraiński rząd wyraził zaniepokojenie dynamiką zachorowalności na Covid-19 w tym kraju, a prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że trzeba ustalić przyczynę wzrostu zachorowań.

Tego dnia również pierwsza dama Ołena Zełenska poinformowała o tym, że jest zakażona koronawirusem. Testy przeprowadzone u prezydenta i dzieci pary prezydenckiej były negatywne. W związku z zachorowaniem wykrytym u małżonki prezydenta szef państwa przechodzi na szczególny tryb pracy, np. nie będzie brał udziału w spotkaniach w cztery oczy, ograniczy krąg osób, z którymi się kontaktuje, i nie będzie wyjeżdżał na robocze wizyty poza Kijów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska