Ukraina: Portal wojskowy: 20 tys. zmobilizowanych przez Rosjan mieszkańców okupowanej Gorłówki zginęło na wojnie

20 tys. mieszkańców okupowanej przez rosyjskie siły Gorłówki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło na wojnie - informuje utworzony przez Siły Operacji Specjalnych Ukrainy portal Sprotyw.

Według serwisu okupacyjna administracja Gorłówki poskarżyła się Moskwie na duże straty wśród zmobilizowanych na wojnę mieszkańców miasta.

Rosja przygotowuje się do nowej fali mobilizacji na okupowanych terytoriach ukraińskich, by uzupełnić straty. Plan mobilizacji przedstawiono administracji Gorłówki. W odpowiedzi kolaboranci poskarżyli się, że w mieście rośnie napięcie społeczne, bo od początku pełnowymiarowej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie zginęło ponad 20 tys. mieszkańców, zmobilizowanych przymusowo do walki w 2022 r. - czytamy.

Gorłówka, którą na początku 2022 roku zamieszkiwało ok. 240 tys. ludzi, jest okupowana od 2014 roku.

Sprotyw podkreśla, że mobilizacja mieszkańców okupowanych terytoriów jest przestępstwem międzynarodowym.

Ludność z okupowanych terenów jest bez odpowiedniego przygotowania rzucana na linię frontu - zaznacza portal. "Dla Rosjan przecież korzystna jest śmierć Ukraińców, niezależnie od tego, po której stronie walczą" - ocenia.

W ubiegłym roku w Rosji na wojnę zmobilizowano 300 tys. obywateli - pisze portal. "Rezultat tej mobilizacji to setki tysięcy trupów i rannych Rosjan - to spotęgowało socjalne napięcie w samej Rosji. Dlatego Rosjanie planują zwiększyć tempo mobilizacji na tymczasowo okupowanym terytorium, żeby nie budzić swojej ludności z transu propagandy i nie tracić popularności wojny" - podsumowuje Sprotyw.