Ukraina: Portal wojskowy: armia rosyjska używa irańskich pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm

Armia rosyjska używa na Ukrainie irańskich pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm stosowanych w haubicach - poinformował w piątek portal mil.in.ua.

Portal opublikował zdjęcia pocisków oraz skrzyń, w które są pakowane. Wynika z nich, że zostały one wyprodukowane w 2023 roku. Rosja mogła zakupić od Iranu co najmniej 40 tys. pocisków 122 mm do haubic D-30.

Na początku czerwca brytyjskie media ujawniły dokumenty wskazujące, że Iran dostarczał Rosji broń na potrzeby wojny przeciwko Ukrainie - napisano na portalu telewizji Sky News. Twierdziła ona wówczas, że zapoznała się z umową między Teheranem a Moskwą, zgodnie z którą Iran sprzedał Rosji różne rodzaje amunicji. 15-stronicowy dokument z 14 września 2022 r. odnosi się do dostaw do Rosji pocisków artyleryjskich i czołgowych, a także pocisków rakietowych.

W kwietniu "Wall Street Journal", powołując się na anonimowych urzędników z krajów Bliskiego Wschodu, poinformował, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Iran dostarczył Rosji około 300 tys. pocisków artyleryjskich i 1 mln sztuk innej amunicji - przypomniał mil.in.ua.