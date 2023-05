Ukraina: Portal wojskowy: czeczeńscy kadyrowcy znęcają się nad cywilami w Mariupolu

Formacje tzw. kadyrowców, czyli oddziały przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, znęcają się nad cywilami z okupowanego przez rosyjskie wojska Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy - zaalarmował w piątek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

W Mariupolu przebywa obecnie bardzo wielu kadyrowców. Żołnierze z Czeczenii nadużywają alkoholu i dopuszczają się przemocy wobec cywilów, w szczególności z użyciem broni białej - poinformował rządowy serwis.

Jak dodano, rosyjska policja nie reaguje na doniesienia o tych przestępstwach, ponieważ lekceważy skargi zgłaszane przez mieszkańców.

W okresie od lutego do maja 2022 roku siły najeźdźcy niemal doszczętnie zrównały z ziemią 430-tysięczny Mariupol i popełniły tam szereg zbrodni na ludności cywilnej. Brak dokładnych danych o łącznej liczbie ofiar walk w tym mieście. Władze w Kijowie szacują, że mogło tam zginąć co najmniej 22 tys. osób.

W okupowanym Mariupolu wciąż panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, środków higienicznych i łączności.

Tzw. kadyrowcy to jednostki specjalne przywódcy Czeczenii (formalnie głowy republiki) Ramzana Kadyrowa, stanowiące znaczącą część Gwardii Narodowej (Rosgwardii) - formacji utworzonej w 2016 roku na bazie Wojsk Wewnętrznych MSW Rosji i dowodzonej przez generała Wiktora Zołotowa, byłego szefa osobistej ochrony Władimira Putina.

Od lutego 2022 roku, czyli początku inwazji Rosji na Ukrainę, pojawiają się informacje o zbrodniach popełnianych przez kadyrowców na ludności cywilnej, a także o ich uprzywilejowanej pozycji w armii agresora, co ma prowadzić do konfliktów z innymi rosyjskimi oddziałami. Według licznych doniesień z frontu kadyrowcy są również wykorzystywani jako żołnierze tzw. oddziałów zaporowych, powstrzymujących osoby przymusowo zmobilizowane do rosyjskiej armii (m.in. mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy) przed dezercją.