Ukraina: Portal wojskowy: Rosjanie chcą wywieźć 10 tys. dzieci z okupowanych terenów obwodu zaporoskiego

Rosyjscy okupacyjni zarządcy obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy otrzymali od swoich mocodawców wytyczne dotyczące deportacji ponad 10 tys. dzieci z tych terenów; osoby niepełnoletnie są wywożone pod pretekstem wyjazdów na "wypoczynek" do Rosji - podał w środę portal Centrum Narodowego Sprzeciwu,

Dzieci trafiają do bardzo różnych, niekiedy odległych zakątków Rosji, takich jak Dagestan czy Czuwaszja. Projekt koordynowany przez kremlowską partię władzy Jedna Rosja ma na celu przeprowadzenie "obróbki ideologicznej" młodych Ukraińców. Dzieci są zmuszane do uczestnictwa w propagandowych koncertach i "zajęciach edukacyjnych" o podobnym charakterze - zaalarmował rządowy serwis.

Jak dodał, zdarzają się nawet przypadki seksualnego wykorzystywania deportowanych młodych obywateli Ukrainy. Do takiej sytuacji doszło w Anapie nad Morzem Czarnym, w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Czworo dzieci pochodzących z obwodu donieckiego padło tam ofiarą pedofila.

"Jest to polityka ludobójstwa (dokonywanego) na narodzie ukraińskim. Rosjanie świadomie niszczą całe (nasze) pokolenie na skalę przemysłową, stosując (w tym celu) państwowy program. W działania te angażują się nie tylko władze kraju-agresora czy garstka kolaborantów, ale także nauczyciele, lekarze, artyści i inni pracownicy obozów (przeznaczonych dla dzieci)" - podkreśliło Centrum Narodowego Sprzeciwu.

W styczniu 2023 roku przedstawicielka ukraińskiej organizacji pozarządowej Regionalne Centrum Praw Człowieka Kateryna Raszewska powiadomiła, że rosyjscy okupanci mogli przymusowo wywieźć z Ukrainy od 260 tys. do nawet 700 tys. dzieci.

PAP wcześniej informowała, że władze Ukrainy nie mają możliwości weryfikacji liczby dzieci deportowanych do Rosji. Dane ogłaszane przez stronę ukraińską na stronie childrenofwar.gov.ua dotyczą zweryfikowanych i potwierdzonych przez nią przypadków, jednak - jak zaznaczają Ukraińcy - nie są pełne.

Obecnie rządowa strona Children of War informuje o 19 546 przypadkach deportacji i sprowadzeniu do kraju 386 dzieci. Według tych danych w wyniku rosyjskiej agresji zginęło co najmniej 499 dzieci, a 1090 zostało rannych. 1044 dzieci ukraińska policja uznała za zaginione.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał w marcu 2023 roku nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.