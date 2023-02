Ukraina: Portal wojskowy: ukraińskie dzieci z terenów okupowanych przez Rosję są zmuszane do pisania listów do żołnierzy wroga

Ukraińskie dzieci z okupowanych przez Rosję terenów obwodu zaporoskiego na południu kraju są zmuszane w szkołach do śpiewania rosyjskiego hymnu i pisania listów ze "słowami wsparcia" dla żołnierzy wroga - poinformował we wtorek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

W kontrolowanym przez najeźdźców mieście Tokmak dzieci muszą m.in. uczestniczyć w obowiązkowych "rozmowach o ważnych sprawach", czyli propagandowych pogadankach na temat wojny, które zostały tam wprowadzone na wzór podobnych zajęć w Rosji. W przypadku, gdy uczniowie odmawiają pisania listów do żołnierzy agresora, rodzice tych dzieci są dyscyplinarnie wzywani do szkoły. Wszystkie listy sprawdzają nauczyciele przywiezieni z Rosji. Te same osoby dyktują też uczniom, co mają pisać - zaalarmowało Centrum.

Rosja prowadzi zbrodniczą politykę, próbując zniszczyć tożsamość narodową całych pokoleń Ukraińców - podkreślono.

W poniedziałek rządowy serwis przekazał doniesienia, że na podbitych terenach południa Ukrainy rosyjscy okupanci utworzyli pierwsze oddziały młodzieżowej organizacji paramilitarnej Junarmia (Młoda Armia).

Najeźdźcy opracowali plan, który przewiduje rusyfikację dzieci i młodzieży na kontrolowanych przez Moskwę terenach południowej Ukrainy. Na zrealizowanie tego zadania wróg chce poświęcić 10 lat. Kluczową rolę w tym procederze mają odgrywać różne organizacje, w tym paramilitarne. Niektóre z nich przypominają Hitlerjugend z czasów nazistowskich Niemiec, inne natomiast sowiecki Komunistyczny Związek Młodzieży (Komsomoł) - alarmowało Centrum pod koniec stycznia.

Doniesienia o indoktrynacji dzieci na terenach Ukrainy zajętych przez agresora pojawiają się niemal od początku rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku. W listopadzie Centrum Narodowego Sprzeciwu informowało, że w obwodzie ługańskim najeźdźcy posuwają się nawet do tego, że zachęcają dzieci do denuncjowania osób o "proukraińskich poglądach", w tym własnych rodziców.