Ukraina: porwany mer Melitopola jest na wolności

Mer Melitopola Iwan Fedorow, który został uprowadzony przez Rosjan, jest na wolności - poinformował w środę szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak w komunikatorze Telegram. (https://t.me/ermaka2022/9)

Również wiceszef prezydenckiego biura Kyryło Tymoszenko ogłosił na swoim kanale w Telegramie, że Fedorow "jest już bezpieczny". (https://t.me/kt20220224/221)

W nagraniu wideo Tymoszenko powiedział, że "zakończyła się operacja specjalna uwolnienia" Fedorowa i że mer rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Melitopol, w obwodzie zaporoskim, jest zajęty przez wojska rosyjskie. P.o. mera została tam opozycyjna radna Hałyna Danylczenko, która zachęca mieszkańców, by "dostosowali się do nowej sytuacji". Fedorow został w piątek zatrzymany i uprowadzony przez Rosjan; Zełenski mówił, iż od Fedorowa żądano, by publicznie uznał okupacyjne władze rosyjskie.