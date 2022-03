Ukraina: postawa Rosji w sprawie korytarzy humanitarnych niemoralna

Jako „kompletnie niemoralną” określił w poniedziałek przedstawiciel prezydenta Ukrainy rosyjską propozycję, zgodnie z którą mieszkańcy oblężonych ukraińskich miast mogliby się ewakuować, jeśli pojadą do Rosji lub na Białoruś.

Według tego źródła, cytowanego przez agencję Reutera, obywatele Ukrainy powinni móc opuścić swe domy przez terytorium Ukrainy. Przedstawiciel prezydenta zarzucił też Rosji umyślne utrudnianie dotychczasowych prób ewakuacji.

"To kompletnie niemoralne. Wykorzystuje się cierpiących ludzi, by uzyskać pożądany obraz telewizyjny. To są obywatele Ukrainy. Powinni mieć prawo ewakuowania się na terytorium Ukrainy" - przekazał przedstawiciel Wołodymyra Zełenskiego w pisemnym komentarz.