Ukraina: Powalone drzewa, podtopienia po silnej burzy we Lwowie

Powalone drzewa, podtopienia, uszkodzone dachy i samochody - to wynik silnej burzy, jaka przeszła w piątek po południu nad Lwowem - relacjonują media. Mer miasta Andrij Sadowy apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. Trwa usuwanie szkód.

Mieszkańcy Lwowa informują w mediach społecznościowych o powalonych drzewach, uszkodzonych samochodach i dachach budynków, zerwanych liniach elektrycznych i podtopieniach.

Lwowskie władze przekazały, że powalonych jest kilkadziesiąt drzew, są przypadki podtopień domów, w kilku miejscach jest przerwana sieć transportu elektrycznego, zawaliło się kilka słupów energetycznych.

Miejskie służby już wyjechały, by likwidować skutki burzy - zapewnił Sadowy na Facebooku. Mer zaapelował o pozostawanie w domach albo innych bezpiecznych pomieszczeniach i unikanie miejsc w pobliżu konstrukcji i drzew. W mieście działa sztab operacyjny.

Sadowy powiedział na antenie radia Luks, że jedna osoba została lekko ranna, odmówiła hospitalizacji - relacjonuje lwowski portal Zaxid.net.

Do końca dnia wstrzymano ruch wszystkich tramwajów i trolejbusów w mieście. Naprawiane są uszkodzenia sieci - podaje serwis.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska