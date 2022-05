Ukraina: Powstanie międzynarodowa grupa robocza na rzecz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zapowiedział we wtorek powstanie międzynarodowej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Nową strukturą pokierują Jermak i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen - poinformowała ukraińska telewizja Kanał 24.

"Naszym celem jest uniknięcie powtarzania dawnych błędów i przygotowanie przyszłości dla suwerennej, wolnej Ukrainy" - oświadczył Jermak w wystąpieniu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos (https://tinyurl.com/2p8n5d5c).

Jak podkreślił polityk, międzynarodowe porozumienie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa powinno uwzględniać szereg warunków: umowa pomiędzy Ukrainą a państwami-gwarantami musi być prawnie wiążąca i ratyfikowana zgodnie z prawem krajów-gwarantów; Ukraina powinna zwiększyć swój potencjał militarny, aby móc skutecznie przeciwstawić się agresji; państwa-gwaranci zapewnią siłom zbrojnym Ukrainy nowoczesną broń konwencjonalną i sprzęt wojskowy bez żadnych ograniczeń i przeszkód motywowanych politycznie, a także mogą zobowiązać się do wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem; Ukraina będzie potrzebować pomocy finansowej na odbudowę kraju i rozwój sektora obronnego; sankcje wobec Rosji muszą obowiązywać przynajmniej do czasu wycofania wojsk najeźdźcy z Ukrainy; porozumienie powinno przewidywać wprowadzenie sankcji prewencyjnych w przypadku realnego zagrożenia agresją; Ukrainę należy włączyć do formatów wielostronnych, które poprawią jej integrację ze społecznością międzynarodową - w pierwszej kolejności do Unii Europejskiej.

"Mam nadzieję, że przyjaciele Ukrainy wezmą udział w pracach grupy roboczej i zaoferują na tym forum swoją wiedzę i doświadczenie" - powiedział Jermak.

Wcześniej, 21 maja, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina wraz z zagranicznymi partnerami opracowała już projekt umowy o gwarancjach bezpieczeństwa. Wstępna wersja dokumentu nie przewiduje udziału Rosji wśród państw-gwarantów.