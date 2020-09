Ukraina: Prawie 2,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 33 kolejne osoby zmarły

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 2462 zakażenia koronawirusem, 650 zainfekowanych wyzdrowiało, a 33 chorych na Covid-19 zmarło - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Hospitalizowano 360 osób.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie tarnopolskim (352), a ogółem w kraju przeprowadzono ok. 16 tys. testów.

Stepanow zaznaczył, że minionego tygodnia (od 7 do 13 września) potwierdzono 18 729 zakażeń SARS-CoV-2, a 2920 osób hospitalizowano (ok. 100 więcej niż tydzień wcześniej).

Łącznie zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 156 797 osób, zmarło od początku pandemii 3211 chorych, a wyzdrowiało 69 543 pacjentów. W kraju są 84 043 aktywne przypadki SARS-CoV-2.

Ogółem infekcję potwierdzono u 10 156 dzieci і 12 955 pracowników medycznych.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska