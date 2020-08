Ukraina: Prawie 2 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 49 kolejnych osób zmarło

Na Ukrainie poprzedniego dnia wykryto 1974 zakażenia koronawirusem, 763 chorych wyzdrowiało, a 49 zmarło - przekazał w czwartek ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dobowy bilans zgonów od początku pandemii.

Dzień wcześniej informowano o 1670 wykrytych zakażeniach koronawirusem.

Stepanow poinformował, że w środę przeprowadzono ok. 41 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie, a najwięcej infekcji wykryto w Kijowie - 220, w obwodzie charkowskim - 218 i lwowskim - 203.

Zwrócił uwagę na rosnącą liczbę hospitalizacji. W szpitalach leczonych jest już 6505 chorych na Covid-19, a w połowie lipca liczba ta wynosiła 3,5 tys. - wskazał minister.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 112 059 osób, zmarło od początku pandemii 2403 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 54 217 pacjentów. W kraju jest 55 439 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1162 więcej niż dzień wcześniej.

W środę ukraiński rząd przedłużył w kraju tzw. kwarantannę adaptacyjną do 31 października oraz wprowadził tymczasowy zakaz wjazdu do krajów dla obcokrajowców, który będzie obowiązywał od 29 sierpnia do 28 września.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska